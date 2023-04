Bundeskanzler Scholz reist nach Rumänien Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Diplomatie Scholz reist nach Rumänien - Treffen mit Präsidentin Moldaus Von dpa | 03.04.2023, 12:09 Uhr

Energie- und Sicherheitspolitik in Europa stehen auf der Agenda beim Besuch des Bundeskanzlers in Rumänien. In den Gesprächen geht es aber auch um mögliche Unterstützung der benachbarten Republik Moldau.