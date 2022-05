Bundeskanzler Olaf Scholz spricht im Hamburger Rathaus. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Bundeskanzler Scholz: Zusammenhalt der Welt Fokus der G7-Präsidentschaft Von dpa | 06.05.2022, 12:28 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Zusammenhalt in der Welt in den Mittelpunkt der deutschen G7-Präsidentschaft rücken. „Dieser internationale Zusammenhalt ist fragil. Darum werden wir uns mit all unserer Kraft dafür einsetzen, dass die globale Allianz, die fest hinter der regelbasierten internationalen Ordnung steht, jetzt keine Risse bekommt“, sagte Scholz am Freitag in Hamburg beim Festakt zum 100. Geburtstag des Überseeclubs. Eine zentrale Aufgabe der G7-Präsidentschaft sei deshalb, aktiv auf die internationalen Partner zuzugehen.