Corona-Test FOTO: Martin Schutt Covid-19 Schüler können im Mai drei Corona-Tests pro Woche erhalten Von dpa | 12.04.2022, 11:28 Uhr | Update vor 28 Min.

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können im Mai drei Corona-Testkits pro Woche erhalten, sofern sie sich freiwillig testen wollen. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Die Tests bekommen die Schüler in der Regel von der Schule.