Mecklenburg-Vorpommern Schwesig bleibt SPD-Chefin im Nordosten - Leichter Dämpfer Von dpa | 20.08.2022, 16:52 Uhr

Manuela Schwesig bleibt an der Spitze der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Das fulminante Landtagswahlergebnis aus dem Vorjahr rechneten die Genossen ihr hoch an.