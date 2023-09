Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, soll Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl im Juni kommenden Jahres werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.



Köpping für die Landtagswahl 2024 in Sachsen

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping soll die SPD als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl in knapp einem Jahr führen. Das gab der Landesvorstand in Dresden bekannt. Ein außerordentlicher Parteitag am 25. November muss die Auswahl noch bestätigen.



Vor vier Jahren hatten die Sozialdemokraten im Freistaat mit 7,7 Prozent der Zweitstimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa kam sie nur auf 7 Prozent. Nun wollen die Sozialdemokraten wieder deutlich zweistellig werden. Der Landesverband der Partei hat nach Angaben eines Sprechers aktuell rund 4500 Mitglieder.