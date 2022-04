Knapp 1,7 Millionen Slowenen wählen am Sonntag ein neues Parlament. Foto: Darko Bandic/AP/dpa FOTO: Darko Bandic Wahlen Slowenen wählen ein neues Parlament Von dpa | 24.04.2022, 16:22 Uhr

Die Wahl in Slowenien steht im Schatten des Duells in Frankreich. Doch auch sie hat eine europäische Dimension: Sie entscheidet darüber, ob ein Rechter und Orban-Verbündeter an der Macht bleibt.