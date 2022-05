Jens Spahn, CDU-Vize, spricht. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer Landtagswahlen Spahn: CDU könnte Doppelerfolg im Mai erleben Von dpa | 08.05.2022, 20:03 Uhr

Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht die CDU nach dem klaren Wahlerfolg in Schleswig-Holstein im Aufwind. Mit Blick auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag sagte Spahn in der ARD, er sei „optimistisch, dass das ein Double werden kann, ein Doppelerfolg im Mai: heute Auftakt in Kiel, nächste Woche dann in Düsseldorf“.