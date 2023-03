Sahra Wagenknecht Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Parteien Spaltet sich die Linke? Wagenknecht schürt Spekulationen Von dpa | 05.03.2023, 11:59 Uhr

Für Sahra Wagenknecht läuft in der Linken schon lange vieles falsch. In der Partei sind aber auch viele genervt von der so bekannten wie pointierten Politikerin. Fängt die jetzt etwas Neues an?