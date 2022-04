Corona und Schule FOTO: Sebastian Gollnow Infektionsschutz SPD an Schüler: „Tragt Maske“ Von dpa | 01.04.2022, 12:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Kurz vor Ende der coronabedingten Maskenpflicht an den Schulen hat die SPD-Opposition an die Schüler in Nordrhein-Westfalen appelliert: „Bitte tragt die Maske weiter.“ Auch ohne Pflicht sei sie „der einfachste und wirksamste Schutz“, unterstrich der Vizevorsitzende der Landtagsfraktion, Jochen Ott, am Freitag in einer Mitteilung. Die Maskenpflicht endet am Wochenende.