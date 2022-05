ARCHIV - Der Bürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte (SPD), spricht im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler Parteitag SPD Bremen: Vorstandswahlen und Antrag gegen Schröder Von dpa | 14.05.2022, 06:46 Uhr

Die regierende SPD in Bremen wählt bei einem Parteitag am Samstag (13.00 Uhr) in Bremerhaven einen neuen Landesvorstand. Amtsinhaber Reinhold Wetjen stellt sich zur Wiederwahl. Gegenkandidaten gab es bis zuletzt nicht. Wetjen ist seit Juni 2021 Vorsitzender der Bremer SPD. Damals übernahm er das Amt von seiner Vorgängerin Sascha Aulepp, die Bildungssenatorin wurde.