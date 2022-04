ARCHIV - Schulkinder gehen in die Schule. Foto: Peter Kneffel/dpa FOTO: Peter Kneffel Schulen SPD nennt Schulstart ohne Testpflicht fahrlässig Von dpa | 25.04.2022, 11:32 Uhr

Die SPD hat das Aus für die Corona-Testpflicht zum Schulbeginn am Montag nach den Osterferien in NRW als falsch kritisiert. „Schulstart mit Test-Stopp ist fahrlässig und falsch – gerade angesichts der bevorstehenden Abschlussprüfungen“, sagte der schulpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Jochen Ott, am Montag. Die Testungen für die Schülerschaft seien auch nach dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz möglich. Dass die Landesregierung dennoch darauf verzichte, sei vor allem mit Blick auf die an diesem Dienstag startenden Abiturprüfungen und die anstehenden Abschlussprüfungen in der Jahrgangsstufe 10 unverantwortlich.