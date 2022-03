Justitia FOTO: David-Wolfgang Ebener Extremismus Staatsanwaltschaft ermittelt gegen IS-Anhängerinnen Von dpa | 31.03.2022, 12:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt gegen drei mutmaßliche IS-Anhängerinnen. Gegen eine der Frauen liege ein Haftbefehl vor, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Sie werde am Mittag einem Haftrichter vorgeführt. Die 28-Jährige vom Niederrhein soll sich 2013 der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Ihr werde auch vorgeworfen bei der Einreise einer weiteren Frau ins IS-Gebiet behilflich gewesen zu sein.