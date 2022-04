ARCHIV - Joachim Stamp, FDP-Landesvorsitzender, spricht im Landtag. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild FOTO: Marius Becker Ukraine-Krieg Stamp warnt vor politischem Missbrauch der Ukraine-Krise Von dpa | 23.04.2022, 10:30 Uhr

Der FDP-Landesvorsitzende Joachim Stamp hat die Union davor gewarnt, den Ukraine-Krieg politisch zu missbrauchen. „Die historische Ausnahmesituation, in der wir sind, erlaubt es nicht, parteipolitische Geländegewinne erzielen zu wollen. Davor würde ich auch die CDU dringend warnen“, sagte Stamp am Freitag dem Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“.