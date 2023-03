Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Flüchtlinge Starker Anstieg Schutzsuchender durch Ukraine-Krieg Von dpa | 30.03.2023, 10:32 Uhr

Seit 2007 ist die Zahl der nach Deutschland geflohenen Menschen innerhalb eines Jahres nicht so stark angewachsen wie im vergangenen Jahr. Der Krieg in der Ukraine spiegelt sich auch in einer neuen Statistik wider.