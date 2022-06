Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Treffen der Drei-Meere-Initiative in Riga. Foto: Britta Pedersen/dpa FOTO: Britta Pedersen Ukraine-Krieg im Fokus Steinmeier bei Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative Von dpa | 20.06.2022, 14:22 Uhr

Zwölf EU-Mitglieder zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer gehören der Drei-Meere-Initiative an. Heute beraten sie in Riga. Wichtigstes Thema: der Krieg in der Ukraine. Auch Bundespräsident Steinmeier nimmt teil.