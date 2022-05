Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht beim Festakt zum 50. Jubiläum der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in der Bucerius Law School in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt Bundespräsident Steinmeier besucht Mentoring-Programm „Weichenstellung“ Von dpa | 18.05.2022, 19:59 Uhr

Zum 50. Jubiläum der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in Hamburg das Mentoring-Programm „Weichenstellung“ besucht. Im Louise Weiss Gymnasium im Stadtteil Hamm sprach er mit aktuellen und ehemaligen Teilnehmern des Programms, das unter anderem Schüler aus Zuwandererfamilien beim Übergang von der internationalen Vorbereitungsklasse in die Regelklasse begleitet.