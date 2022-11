Bundespräsident Steinmeier in Japan Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Diplomatie Steinmeier fordert entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel Von dpa | 03.11.2022, 04:04 Uhr

Der Ukraine-Krieg nimmt weltweit Arbeitskraft und Geld in Anspruch - Ressourcen, die nun im Kampf gegen den Klimawandel fehlen. In Japan erinnert der Bundespräsident deshalb an den „Geist von Kyoto“.