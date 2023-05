Stichwahl entschieden: Recep Tayyip Erdogan ist nach einem von Wahlbeobachtern als unfair eingestuftem Wahlkampf erneut Präsident der Türkei. Foto: Mustafa Kaya/Handout/XinHua/dpa up-down up-down Stichwahl gegen Kilicdaroglu Triumph für Präsident Erdogan in der Türkei – seine Feinde sind bereits ausgemacht Von dpa | 29.05.2023, 07:32 Uhr

Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kommt ganz nah an einen Machtwechsel in der Türkei heran – doch am Ende reicht es nicht: Recep Tayyip Erdogan bleibt Präsident und könnte noch autoritärer regieren.