Türkei Stichwahl - Wähler in Deutschland treten wieder an die Urne Von dpa | 20.05.2023, 05:10 Uhr

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat Recep Tayyip Erdogan den Sieg nur knapp verpasst. Nun tritt er gegen Kemal Kilicdaroglu in einer Stichwahl an.