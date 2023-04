Hier soll bald die finnische Flagge wehen: Ein leerer Fahnenmast steht zwischen den Nationalflaggen von Frankreich und Estland vor dem Nato-Hauptquartier. Foto: dpa/AP/Virginia Mayo up-down up-down Beim Außenministertreffen Stoltenberg: Finnland wird an diesem Dienstag der Nato beitreten Von dpa | 03.04.2023, 13:33 Uhr

Am Dienstag soll Finnland offiziell Mitglied der Nato werden. Die Aufnahme solle am Rande eines Außenministertreffens stattfinden, so Nato-Generalsekretär Stoltenberg.