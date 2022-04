Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Ukraine-Krieg Strafverfahren: Schmierereien mit Z-Symbolen häufen sich Von dpa | 04.04.2022, 20:58 Uhr | Update vor 9 Min.

Die Bremer Polizei ermittelt gegen einen Mann und eine Frau, die das sogenannte Z-Symbol als Unterstützerzeichen für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Poller und Stromkästen geschmiert haben sollen. Der 40-Jährige und die 32 Jahre alte Frau wurden am Sonntag in einem Kleingartengebiet in Bremen mit weißer Farbe an ihren Händen angetroffen, wie die Polizei am Montag mitteilte.