Der französische Präsident äußerte sich am 22. März zum ersten Mal öffentlich zu der Krise, die durch die erzwungene Rentenreform ausgelöst wurde. Foto: dpa/AFP/Ludovic Marin up-down up-down Neue Massenproteste geplant Streit um Rentenreform in Frankreich eskaliert: Macron „verarscht uns“ Von dpa | 22.03.2023, 18:21 Uhr

Es brodelt in Frankreich: Die erzwungene Rentenreform sorgt für massive Proteste. Nun äußerte sich Präsident Emmanuel Macron in einem Fernsehinterview zu der Krise. Doch anstatt Ruhe in den Konflikt zu bringen, eckt er ordentlich an.