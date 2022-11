Debatte über Bürgergeld vor Bundestagsabstimmung Foto: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Streit um Hartz IV Bürgergeld: Wie weit geht Friedrich Merz? Von Rena Lehmann | 10.11.2022, 06:00 Uhr

An diesem Donnerstag will die Ampel-Koalition Hartz IV durch das neue Bürgergeld ersetzen. Friedrich Merz will das Vorhaben stoppen. Das birgt auch ein Risiko.