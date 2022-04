Universität FOTO: Sebastian Gollnow Hochschulen Studenten können sich nächstes Jahr digital einschreiben Von dpa | 14.04.2022, 11:20 Uhr | Update vor 7 Min.

An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sollen Bewerbung, Zulassung und Einschreibung vom Sommersemester 2023 an vollständig digital möglich sein. Dies teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Regelung gilt für alle Bachelor- und Masterstudiengänge. Das Land stellt den Hochschulen zur Umstellung mehr als elf Millionen Euro bereit.