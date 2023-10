Brasilien Sturm auf Kongress: Anklage gegen Bolsonaro gefordert Von dpa | 19.10.2023, 04:15 Uhr | Update vor 11 Min. Jair Bolsonaro Foto: Thomas Santos/AP up-down up-down

Nicht nur in den USA, auch in Brasilien kommt es infolge eines Regierungswechsels zu Ausschreitungen in der Hauptstadt. Und auch für Ex-Präsident Bolsonaro könnte es juristische Konsequenzen geben.