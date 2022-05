Seit die Skandale die Schlagzeilen bestimmen, liegen Boris Johnsons Tories in den Umfragen hinter Labour. Foto: Kirsty O'connor/PA/dpa FOTO: Kirsty O'connor Großbritannien Stürzt Boris Johnson über die Kommunalwahl? Von dpa | 03.05.2022, 10:48 Uhr

In England, Schottland und Wales werden am Donnerstag über Tausende Gemeinde- und Bezirkssitze abgestimmt. Doch was wie eine beliebige Kommunalwahl klingt, hat es in sich.