Yoon Suk Yeol ist neuer Präsident von Südkorea. Foto: Jeon Heon-Kyun/EPA POOL/AP/dpa
Staatsoberhaupt Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk Yeol wird vereidigt
Von dpa | 10.05.2022, 05:38 Uhr

Der konservative Yoon Suk Yeol tritt die Nachfolge des linksliberalen Moon Jae In an. Bei der Vereidigungszeremonie kündigt der 61-Jährige „kühne“ Pläne für seine Amtszeit an.