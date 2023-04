Swetlana Tichanowskaja lebt seit 2020 mit ihren beiden Kindern im Exil. Foto: imago images/TT up-down up-down Oppositionsführerin im Interview Gegen Putin und Lukaschenko: So kämpft Tichanowskaja für die Freiheit von Belarus Von Marie Busse | 12.04.2023, 01:00 Uhr

Swetlana Tichanowskaja kämpft für die Freiheit ihres Heimatlandes Belarus. Seit 2020 aus dem Exil heraus. Im Interview erzählt sie, was sie an ihrer Heimat vermisst und welche Verantwortung Lukaschenko für den Krieg in der Ukraine trägt.