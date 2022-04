"Hannöversche Tafel" FOTO: Hauke-Christian Dittrich Ukraine-Krieg Tafeln: Lebensmittelgutscheine für Ukraine-Flüchtlinge Von dpa | 10.04.2022, 10:55 Uhr | Update vor 17 Min.

Um Flüchtlinge aus der Ukraine in Niedersachsen bestmöglich mit Lebensmitteln zu versorgen, schlagen die Tafeln im Land eine zeitlich begrenzte Ausgabe von Gutscheinen durch die Kommunen vor. Angesichts vieler Geflüchteter registrierten die 106 niedersächsischen Tafeln zurzeit einen hohen Andrang, sagte der Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln in Niedersachsen und Bremen, Uwe Lampe, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Das stellt uns vor erhebliche Probleme.“ Einige Tafeln hätten bereits signalisiert, keine Neukunden mehr annehmen zu können, da sie sonst die Versorgung aller Kunden nicht mehr garantieren könnten. Aus Sicht der Tafeln würden Lebensmittelgutscheine helfen, die Grundversorgung der Flüchtlinge sicherzustellen.