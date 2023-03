Protest in Berlin Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Tarifstreit Tausende Ärzte demonstrieren für mehr Geld Von dpa | 21.03.2023, 15:33 Uhr

„Come in and burnout“ steht auf einem der Schilder: Mit Trillerpfeifen und Plakaten haben tausende Ärztinnen und Ärzte in Hamburg und weiteren Bundesländern protestiert.