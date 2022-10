Der Deutsche Tierschutzbund lehnt das von der Bundesregierung geplante Tierhaltungskennzeichen ab. Verbandspräsident Thomas Schröder teilte unserer Redaktion mit: „Die Kriterien sind zu schwach, entscheidende Bereiche wie Transport und Schlachtung bleiben unangetastet und bisher bezieht sich alles auch nur auf die Haltung von Schweinen.” Er könne da nur von Etikettenschwindel reden, sagte Schröder.

Cem Özdemir plant fünfstufiges Label

Am Mittwoch will Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) den Entwurf voraussichtlich ins Bundeskabinett in Berlin einbringen. Geplant ist eine Kennzeichnung entlang von fünf Stufen. Verbraucher sollen bereits auf der Verpackung erkennen können, wie das Tier gelebt hat.

Weil nur der Status Quo gekennzeichnet werde, seien damit keinerlei Fortschritte beim Tierschutz verbunden, so Schröder. Er appellierte an die Parteien im Bundestag, im anstehenden Gesetzgebungsverfahren noch einmal gründlich nachzuschärfen: „Wenn dies nicht gelingt, wäre es aus unserer Sicht besser, den Prozess zu stoppen: Lieber gar kein Kennzeichen, als eines, das den Weg zu mehr Tierschutz extrem belastet.”

Auch aus anderen Bereichen, etwa der Wirtschaft, hatte es zuvor Kritik gegeben. Die Handelskonzerne warnten aufgrund der Komplexität der geplanten Kennzeichnung vor einer Verteuerung und Verknappung von Hackfleisch.