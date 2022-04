ARCHIV - Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister von Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg Kultusminister Tonne: Positives Zwischenfazit zu coronabedingten Programm Von dpa | 27.04.2022, 13:20 Uhr

Ein zu diesem Schuljahr gestartetes Aktionsprogramm in Niedersachsen hilft nach Einschätzung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die coronabedingten Defizite abzufedern. Durch dieses Programm sind rund 3500 Personalverstärkungen für Schulen umgesetzt worden, wie das Kultusministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Diese Kräfte sind jedoch nicht allesamt neu eingestellt worden, bei einigen wurden auch Stunden aufgestockt. Wie sich dies aufteilt, nannte das Ministerium zunächst nicht.