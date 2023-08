US-Wahlen Trump erteilt TV-Debatte der Republikaner eine Absage Von dpa | 21.08.2023, 01:34 Uhr Donald Trump Foto: Charlie Neibergall/AP/dpa up-down up-down

Donald Trump will bei der kommenden US-Präsidentschaftswahl ins Rennen gehen. An den parteiinternen Fernsehdebatten vorab will der Republikaner aber nicht teilnehmen.