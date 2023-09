USA Trump will nicht zur Anklageverlesung in Georgia erscheinen Von dpa | 01.09.2023, 03:22 Uhr Donald Trump Foto: Alex Brandon/AP up-down up-down

Ein Medienspektakel bleibt kommende Woche wohl aus: Ex-Präsident Trump will der Verlesung der Anklage in Georgia nicht persönlich beiwohnen - er reicht stattdessen schriftlich ein, was er zu sagen hat.