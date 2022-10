Liz Truss Foto: Jessica Taylor/UK Parliament/AP/dpa up-down up-down Großbritannien Truss-Rücktritt: Krachendes Scheitern der Brexit-Ideologie Von dpa | 20.10.2022, 18:42 Uhr

Seit dem Brexit nimmt der britische Politikbetrieb immer absurdere Züge an. Die Brexit-Hardliner in der konservativen Partei treiben ihre Regierungschefs vor sich her. Wie geht das weiter?