Autokorso in Duisburg: Recep Tayyip Erdogan bekommt von den Wählern in Deutschland eine große Zustimmung, seine Anhänger feiern den Erfolg bei der Präsidentenwahl in der Türkei. Feiern mit Autokorsos Deutsch-Türken verhelfen Erdogan zum Wahlsieg – das sind die Gründe und 30.05.2023, 12:15 Uhr Von Maximilian Matthies

Auf seine Fans in Deutschland kann sich Recep Tayyip Erdogan bei der Stichwahl zum Präsidentenamt in der Türkei verlassen. Eine Mehrheit der hier lebenden, wahlberechtigten Türken stimmt für ihn und feiert den Erfolg mit Autokorsos in zahlreichen Städten. Was die Gründe für die Beliebtheit Erdogans sind.