Polizei-Hochschule Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Nach Rassismus-Kritik Türkische Gemeinde entsetzt über Fall Aslan Von dpa | 24.05.2023, 09:36 Uhr

Die Empörung über den Rauswurf der Dozentin Bahar Aslan an der Polizei-Hochschule in NRW hält an. Die Türkische Gemeinde in Deutschland verteidigt Aslan, die nach einem Tweet entlassen wurde.