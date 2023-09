Ukraine-Krieg Schulterschluss zwischen USA und Deutschland gegen Russland – was in der Nacht geschah Von dpa | 16.09.2023, 07:10 Uhr Außenministerin Baerbock sprach mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Foto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down

Nach seiner Rede bei der UN-Generalversammlung in New York wird der ukrainische Präsident Selenskyj nächste Woche auch Washington besuchen. Baerbock und Blinken stimmen die Hilfe für die Ukraine ab. Was in der Nacht geschah.