Steinmeier FOTO: Bernd von Jutrczenka Bundespräsident Ukraine-Krieg-Gespräche: Steinmeier reist nach Finnland Von dpa | 08.04.2022, 11:23 Uhr | Update vor 28 Min.

1300 Kilometer - so lang ist die Grenze, die Finnland mit Russland hat. Die „Zeitenwende“, von der in Deutschland die Rede ist, setzt auch dort ein. In dieser Situation reist der Bundespräsident nach Helsinki.