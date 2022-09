Russischer Präsident Foto: Grigory Sysoev/Sputnik Kremlin pool via AP/dpa up-down up-down Dekret Ukraine-Krieg: Putin befiehlt Teilmobilmachung Von dpa | 21.09.2022, 08:46 Uhr

In einer Fernsehansprache hat Kremlchef Putin eine Teilmobilmachung in Russland angeordnet. Damit schafft er im Krieg gegen die Ukraine neue Fakten. Es ist eine Reaktion auf die Personalprobleme an der Front.