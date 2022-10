Präsident Selenskyj will einen Sieg über Putin. Foto: dpa/Ukrainian Presidential Press Office/A up-down up-down Ukraine-Krieg Selenskyj: Kriege nur mit Sieg über Putin zu verhindern – das geschah in der Nacht Von dpa | 08.10.2022, 07:39 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj betont, künftige Kriege seien nur mit einem Sieg über den russischen Aggressor zu verhindern. Dazu wendet er sich einmal mehr an die Weltgemeinschaft. Was in der Nacht geschah.