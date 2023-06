Leben „auf Standby“: Viele ukrainische Schüler integrieren sich schlecht in ihre Klassen, weil sie auf eine baldige Rückkehr in die Heimat hoffen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Bundesweit gibt es Probleme Ukrainische Schüler in Deutschland: Lehrer berichten von viel Verweigerung , Lars Laue und | 05.06.2023, 13:55 Uhr Von Dominik Bögel Dirk Fisser | 05.06.2023, 13:55 Uhr

Die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge gilt in der Öffentlichkeit gemeinhin als Erfolgsgeschichte. Was aber Lehrer aus Klassenzimmern in Deutschland berichten, klingt manchmal ganz anders. Sie sehen Probleme bei der Integration.