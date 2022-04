ARCHIV - UN-Generalsekretär António Guterres will nach Moskau reisen. Foto: John Minchillo/AP/dpa FOTO: John Minchillo Ukraine-Krieg UN-Generalsekretär trifft Putin und Selenskyj Von dpa | 23.04.2022, 09:50 Uhr | Update vor 2 Min.

UN-Chef Guterres schaltet sich im großen Stil in die Ukraine-Diplomatie ein. Nach einem Treffen mit Kremlchef Putin in Moskau wird er auch zu Präsident Selenskyj in die Ukraine reisen. Kann er eine Waffenruhe erreichen?