Kochen am Straßenrand FOTO: Victor Krieg in der Ukraine UN rechnet mit sechs Millionen Bedürftigen in der Ukraine Von dpa | 19.04.2022, 13:03 Uhr | Update vor 7 Min.

Mit unverminderter Härte dauern die Gefechte in der Ukraine an. Leidtragende sind die Menschen in den Kampfgebieten. Die Situation wird nach Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen immer katastrophaler.