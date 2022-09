Lawrow Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa up-down up-down UN-Vollversammlung in New York UN-Treffen: USA ziehen Visumsvergabe für Lawrow in die Länge Von dpa | 03.09.2022, 01:18 Uhr

Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow will zur UN-Vollversammlung in New York. Doch die USA haben noch kein Visum ausgestellt. Eine Verzögerungstaktik, die nicht zum ersten Mal benutzt wird.