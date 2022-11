Zwei Wochen lang tagt nun schon die UN-Weltklimakonferenz. Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Zweiwöchige Verhandlungen Was bislang bei der UN-Weltklimakonferenz beschlossen wurde – und was nicht Von dpa | 18.11.2022, 07:46 Uhr

Am Freitag geht im ägyptischen Scharm el Scheich die UN-Weltklimakonferenz nach zwei Wochen zu Ende. Knapp 200 Staaten sind an den Verhandlungen beteiligt. So ist der Stand.