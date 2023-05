Viktor Orban Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa up-down up-down Kriminalität Ungarn entlässt verurteilte ausländische Schlepper aus Haft Von dpa | 19.05.2023, 10:57 Uhr

Regierung in Budapest will Haftkosten sparen: Schlepper werden in Ungarn massenhaft aus dem Gefängnis entlassen. Die Strafgefangenen sollen das Land so schnell wie möglich verlassen.