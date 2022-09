Ungarns Ministerpräsident Orban Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa up-down up-down Finanzen Ungarn plant Behörde zur Kontrolle von EU-Geldern Von dpa | 24.09.2022, 11:43 Uhr

Die EU-Kommission erwägt Strafzahlungen für Ungarn in Milliardenhöhe, sollten die Missstände in Sachen Rechtsstaatlichkeit nicht abgestellt werden. Die Uhr tickt. Kommt nun Bewegung in den Konflikt?