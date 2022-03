Eckt in der EU immer wieder an: Ungarns Langzeitpremier Viktor Orban. FOTO: picture alliance/dpa/BELGA Analyse zur Ungarn-Wahl EU-Schreck Viktor Orban könnte dank Putin zum „Kriegsgewinnler“ werden Von Ulrich Krökel, Thomas Ludwig | 31.03.2022, 13:31 Uhr

Putin-Freund und Schwulen-Hasser - in der EU gilt Viktor Orban als illiberales „enfant terrible“. Bis vor kurzem sah es so aus, als müsste sich Ungarns Premier bei der Wahl am Sonntag der Opposition geschlagen geben. Nun könnte er vom Ukraine-Krieg profitieren.