Friedrich Merz FOTO: Kay Nietfeld Parteien Union klagt gegen Nachtragshaushalt Von dpa | 08.04.2022, 19:00 Uhr | Update vor 35 Min.

Für die Bekämpfung der Corona-Krise nicht genutzte Milliarden-Kredite will die Ampel-Koalition in den Klimaschutz investieren. Die Union will das verhindern.